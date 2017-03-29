Р.Рябошапка: участие НАПК в проекте поддержки антикоррупционных органов USAID "на паузе"

"Председатель НАПК подтверждает, что сотрудничество с USAID будет продолжаться только в рамках проекта по финансированию политических партий. Это проект, который зарегистрирован и реализуется. Участие НАПК в проекте поддержки антикоррупционных органов SACCI и в проекте по судебной реформе "на паузе", - отметил он.

Ранее Р.Рябошапка в Facebook сообщил о том, как происходит сотрудничество НАПК с USAID.

"Новый закон в действии. USAID остановил сотрудничество с НАПК", - написал он.

Впоследствии Н.Корчак отметила, что НАПК продолжает сотрудничество с USAID в части политических партий.

Напомним, 23 марта ВР обязала подавать электронные декларации лица, получающие средства в рамках реализации программ по предотвращению коррупции.

Посольство США раскритиковал изменения в закон о э-декларировании в Украине.