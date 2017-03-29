Р.Рябошапка: участие НАПК в проекте поддержки антикоррупционных органов USAID "на паузе"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Участие Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в проекте поддержки антикоррупционных органов SACCI (программа USAID “Поддержка антикоррупционных организаций-чемпионов”) и в проекте по судебной реформе — “на паузе”. Об этом сообщил член НАПК Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook, комментируя слова председателя агентства Натальи Корчак о продолжении сотрудничества с USAID, передает УНН.
"Председатель НАПК подтверждает, что сотрудничество с USAID будет продолжаться только в рамках проекта по финансированию политических партий. Это проект, который зарегистрирован и реализуется. Участие НАПК в проекте поддержки антикоррупционных органов SACCI и в проекте по судебной реформе "на паузе", - отметил он.
Ранее Р.Рябошапка в Facebook сообщил о том, как происходит сотрудничество НАПК с USAID.
"Новый закон в действии. USAID остановил сотрудничество с НАПК", - написал он.
Впоследствии Н.Корчак отметила, что НАПК продолжает сотрудничество с USAID в части политических партий.
Напомним, 23 марта ВР обязала подавать электронные декларации лица, получающие средства в рамках реализации программ по предотвращению коррупции.
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