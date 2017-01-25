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Р.Ріанчо: в "Динамо" багато молодих гравців, які можуть еволюціонувати

Р.Ріанчо: в "Динамо" багато молодих гравців, які можуть еволюціонувати

Київ • УНН

 • 10553 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Тренер збірної України з футболу Рауль Ріанчо відвідав київське "Динамо" на тренувальному зборі в Іспанії, де в інтерв'ю "Динамо TV" відзначив  молодь київського клубу, передає УНН з посиланням на прес-службу київського клубу.

“Мені подобається "Динамо“, тому що в команді зараз багато молодих і перспективних гравців. Як тренер збірної України я аналізую кожного з них. Моє завдання дізнатися не тільки про процес гри, підготовку, а й запитати у футболістів, як вони себе почувають, як справи в них.

Я бачив гру "Динамо U-19“ в Юнацькій Лізі чемпіонів. Команда виступає дуже добре. Багато гравців перспективних, які можуть еволюціонувати...зараз є двоє-троє молодих гравців, які могли б отримати запрошення до лав збірної України”, - сказав Р.Ріанчо.

Також він зазначив, що всю зібрану інформацію він передасть Андрію Шевченку. 

Нагадаємо, "Динамо" зазнало поразки від австрійського ФК "Ліферінг".

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