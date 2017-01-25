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Р.Рианчо: в Динамо много молодых игроков, которые могут эволюционировать

Р.Рианчо: в Динамо много молодых игроков, которые могут эволюционировать

Киев • УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Тренер сборной Украины по футболу Рауль Рианчо посетил киевское "Динамо" на тренировочном сборе в Испании, где в интервью "Динамо TV" отметил молодежь киевского клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского клуба.

"Мне нравится "Динамо", потому что в команде сейчас много молодых и перспективных игроков. Как тренер сборной Украины я анализирую каждого из них. Моя задача узнать не только о процессе игры, подготовке, но и спросить у футболистов, как они себя чувствуют, как дела у них.

Я видел игру "Динамо U-19" в Юношеской Лиге чемпионов. Команда выступает очень хорошо. Многие игроки перспективные, которые могут эволюционировать... сейчас есть два-три молодых игрока, которые могли бы получить приглашение в сборную Украины", - сказал Р.Рианчо.

Также он отметил, что всю собранную информацию он передаст Андрею Шевченко.

Напомним, "Динамо" потерпело поражение от австрийского ФК "Лиферинг".

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