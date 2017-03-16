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Р.Насіров вийшов із СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова випустили з Лук'янівського слідчого ізолятору після того, як за нього була внесена застава в 100 млн грн, передає кореспондент УНН.

Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова випустили з Лук'янівського СІЗО після того, як його дружина сьогодні 16 березня внесла за нього заставу в 100 мільйонів гривень.

Надалі Роман Насіров буде зобов’язаний носити електронний засіб контролю та не виїжджати з населеного пункту, де він зареєстрований.

Так, 7 березня Солом’янський районний суд обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.

Як зазначається, на підозрюваного згідно з ухвалою суду покладено такі обов’язки:
— прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
— носити електронний засіб контролю.
— не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
— повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
— утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
— здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

У випадку невиконання підозрюваним обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.

Детективам НАБУ доручили контролювати дотримання виконання процесуальних обов’язків Р.Насіровим.

У разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або, якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У САП роз’яснили, що грошова застава не є відшкодуванням збитків, а є запобіжним заходом, спрямованим на виконання підозрюваним своїх процесуальних обов’язків.

“Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сподіваються, що в органах Національної поліції не забракне електронних засобів контролю для підозрюваного та вони будуть невідкладно застосовані одразу ж після виходу Романа Насірова за межі СІЗО”, — зазначили у САП.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНН, 16 березня дружина відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесла за нього заставу у 100 мільйонів гривень.

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