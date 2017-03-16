Р.Насиров вышел из СИЗО

Отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова выпустили из Лукьяновского СИЗО после того, как его жена сегодня 16 марта внесла за него залог в 100 млн гривен.

В дальнейшем Роман Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, где он зарегистрирован.

Так, 7 марта Соломенский районный суд избрал Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Как отмечается, на подозреваемого согласно постановлению суда положены следующие обязанности:

- Прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суду по первому требованию;

- Носить электронное средство контроля.

- Не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

- Сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и / или места работы;

- Воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;

- Сдать на хранение в Государственую миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Детективам НАБУ поручили контролировать соблюдение выполнения процессуальных обязанностей Р.Насировым.

В случае невыполнения обязанностей залогодателем, а также, если подозреваемый, будучи надлежащим образом, не явился по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, в суд без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, или, если нарушил другие возложенные на него при применении меры пресечения обязанности, залог обращается в доход государства и зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета Украины и используется в порядке, установленном законом для использования судебного сбора.

В САП разъяснили, что денежный залог не является возмещением убытков, а является предупредительной мерой, направленной на выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры надеются, что в органах Национальной полиции хватит электронных средств контроля для подозреваемого и они будут немедленно применены сразу же после выхода Романа Насирова за пределы СИЗО", - отметили в САП.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, 16 марта жена отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в 100 млн гривен.