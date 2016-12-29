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Р.Насіров намагається дискредитувати реформування Одеської митниці – Ю.Мурашевська

Р.Насіров намагається дискредитувати реформування Одеської митниці – Ю.Мурашевська

Київ • УНН

 • 9334 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова ДФС Роман Насіров намагається дискредитувати роботу Юлії Мурашевської на посаді керівника Одеської митниці через звинувачення у корупції. Про це Ю.Мурашевська написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Отримала черговий "привіт" від Романа Насірова, який у коментарі для Reuters згадав про якесь анти-корупційне розслідування щодо мене. Новітній символ вітчизняної корупції Насіров, як і його ідейний натхненник Азаров, апелює до показників виконання планів зі "збору" грошей з підприємців. Прикриваючись "успіхами" з виконання планів черговий "видатний" державник і проФФесіонал забезпечує функціонування злодійської корумпованої системи, яка позбавляє країну ресурсів для розвитку. Наслідком такого підходу є жахливий стан економіки і ганебна бідність країни",- заявила Ю.Мурашевська.

На її думку, відчуваючи повну безкарність і підтримку керівництва держави, Р.Насіров не полишає спроб дискредитувати її роботу з реформування Одеської митниці надуманими звинуваченнями і таким чином відвернути увагу від "свого корумпованого болота і оборудок своїх подільників-покровителів".

Ю.Мурашевська підкреслила, що Р.Насіров продовжує знищувати сервісні та антикорупційні інструменти, які раніше були нею впроваджені на Одеській митниці.

Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров повдіомив, що екс-голова одеської митниці Юлія Марушевська підозрюється в корупційних діях.

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