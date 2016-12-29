Р.Насиров пытается дискредитировать реформирование Одесской таможни - Ю.Мурашевская
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава ГФС Роман Насиров пытается дискредитировать работу Юлии Мурашевской на должности руководителя Одесской таможни с помощью обвинения в коррупции. Об этом Ю.Мурашевская написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Получила очередной "привет" от Романа Насирова, который в комментарии для Reuters вспомнил о каком-то анти-коррупционном расследовании в отношении меня. Новейший символ отечественной коррупции Насиров, как и его идейный вдохновитель Азаров, апеллирует к показателям выполнения планов по "сбору" денег с предпринимателей. Прикрываясь "успехами" по выполнению планов очередной "выдающийся" государственник и проФФесионал обеспечивает функционирование воровской коррумпированной системы, которая лишает страну ресурсов для развития. Следствием такого подхода является ужасное состояние экономики и позорная бедность страны", - заявила Ю.Мурашевская.
По ее мнению, чувствуя полную безнаказанность и поддержку руководства государства, Р.Насиров не оставляет попыток дискредитировать ее работу по реформированию Одесской таможни надуманными обвинениями и таким образом отвлечь внимание от своего коррумпированного болота и сделок своих подельников-покровителей".
Ю.Мурашевская подчеркнула, что Р.Насиров продолжает уничтожать сервисные и антикоррупционные инструменты, которые ранее были внедрены на Одесской таможне.
Напомним, глдава Государственной фискальной службы Роман Насиров сообщил, что экс-глава одесской таможни Юлия Марушевская подозревается в коррупционных действиях.