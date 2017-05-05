Р.Кадиров пообіцяв співпрацювати при перевірці ситуації з правами геїв в Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Чечні готові взаємодіяти з федеральними органами для перевірки повідомлень ЗМІ про ситуацію з правами сексуальних меншин в республіці, заявив журналістам глава Чечні Рамзан Кадиров, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Р.Кадиров підкреслив, що "в чеченському суспільстві немає самого явища, іменованого нетрадиційною орієнтацією". За його словами, народ республіки "тисячоліттями живе за іншими правилами".
"У нас серед чеченців їх ніколи не було. Якщо тільки мова не йде про тих, хто, не будучи чеченцем, називає себе так, щоб отримати можливість опинитися на Заході", - додав він.
Р.Кадиров також зазначив, що чеченські правозахисники і правоохоронні органи просили повідомити про можливі факти утиску, але заяв на цей рахунок "до цих пір не надходило".
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пообіцяв уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій поговорити з генпрокурором і керівником МВС про ситуацію з правами геїв в Чечні.