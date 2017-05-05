Р.Кадыров пообещал сотрудничать при проверке ситуации с правами геев в Чечне

Р.Кадыров подчеркнул, что "в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией". По его словам, народ республики "тысячелетиями живет по другим правилам".

"У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе", - добавил он.

Р.Кадыров также отметил, что чеченские правозащитники и правоохранительные органы просили сообщить о возможных фактах притеснения, но заявлений на этот счет "до сих пор не поступало".

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москалькова поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне.