Р.Кадыров пообещал сотрудничать при проверке ситуации с правами геев в Чечне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Чечне готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о ситуации с правами сексуальных меньшин в республике, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Р.Кадыров подчеркнул, что "в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией". По его словам, народ республики "тысячелетиями живет по другим правилам".
"У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе", - добавил он.
Р.Кадыров также отметил, что чеченские правозащитники и правоохранительные органы просили сообщить о возможных фактах притеснения, но заявлений на этот счет "до сих пор не поступало".
Напомним, президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москалькова поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне.