Р.Федерер тріумфував на тенісному турнірі у Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Екс-перша ракетка світу швейцарець Роджер Федерер став переможцем турніру категорії ATP Masters 1000 "Miami Open", повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
У фіналі Р.Федерер, посіяний під 4 номером, впевнено обіграв іншого екс-лідера світової класифікації іспанця Рафаеля Надаля (3 сіяний) – 6:3, 6:4.
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На шляху до титулу швейцарець також святкував перемоги над: Френсісом Тіафо, Хуаном Мартіном дель Потро, Роберто Баутіста Агутом, Томашем Бердихом і Ніком Кіріосом.
Таким чином Р.Федерер виграв свій третій Мастерс в Маямі в кар'єрі і зумів зробити це через 11 років після другого титулу.
Окрім того, швейцарець став найстаршим чемпіоном в історії турніру. Всього в активі Р.Федерера 91 титул виграний титул АТР і 26 з них - категорії Мастерс.
Примітно, що за підсумками "Miami Open" Р.Федерер підніметься з 6-го на 4-е місце в рейтингу АТР.
Зауважимо, що тенісист вперше за 37-матчеву історію протистоянь з Р.Надалем виграв в іспанця чотири зустрічі поспіль і п'ять сетів поспіль.
Додамо також, Р.Федерер заявив, що не планує виступати на ґрунтових турнірах в цьому році, за винятком Відкритого чемпіонату Франції.