Р.Федерер победил на теннисном турнире в Майами

В финале Р.Федерер, посеянный под 4 номером, уверенно обыграл другого экс-лидера мировой классификации испанца Рафаэля Надаля (3 сеяный) - 6: 3, 6: 4.

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На пути к титулу швейцарец также праздновал победы над: Фрэнсисом Тиафо, Хуаном Мартином дель Потро, Роберто Баутиста агути, Томашем Бердыхом и Ником Кириос.

Таким образом Р.Федерер выиграл свой третий Мастерс в Майами в карьере и сумел сделать это через 11 лет после второго титула.

Кроме того, швейцарец стал самым возрастным чемпионом в истории турнира. Всего в активе Р.Федерера 91 выигранный титул АТР и 26 из них - категории Мастерс.

Примечательно, что по итогам "Miami Open" Р.Федерер поднимется с 6-го на четвёртом месте в рейтинге АТР.

Заметим, что теннисист впервые за 37-матчевую историю противостояний с Р.Надалем выиграл у испанца четыре встречи подряд и пять сетов подряд.

Добавим также, Р.Федерер заявил, что не планирует выступать на грунтовых турнирах в этом году, за исключением Открытого чемпионата Франции.