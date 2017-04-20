Р.Фалькао став найефективнішим бомбардиром в історії клубних турнірів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Нападаючий "Монако" Радамель Фалькао забив 45-й гол за 50 матчів єврокубків і став найефективнішим бомбардиром в історії клубних турнірів УЄФА. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.
Гол Р.Фалькао за "Монако" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з дортмундською "Борусією" (3:1) дозволив колумбійцеві зберегти найвищу середню результативність.
Крім того, колумбієць, який забив 31 гол в Кубку УЄФА/Ліги Європи УЄФА, займає третє місце в списку бомбардирів за всю історію цього турніру.
Нагадаємо, що нападник К.Роналду став першим футболістом в історії, котрий відзначився 100 голами в Лізі чемпіонів. Однак португалець значно поступається Р.Фалькао в ефективності. Середня результативність К.Роналду - 0,72 м'яча за гру (103 голи в 144 матчах), а результативність Р.Фалькао складає - 0,90 (45 голів у 50 матчах).
Як повідомляв УНН, ФК "Монако" вдруге обіграв "Борусію" і вийшов у півфінал ЛЧ.