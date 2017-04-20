Р.Фалькао стал самым эффективным бомбардиром в истории клубных турниров УЕФА

Гол Р.Фалькао за "Монако" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской "Боруссией" (3:1) позволил колумбийцу сохранить самую высокую среднюю результативность.

Кроме того, колумбиец, который забил 31 гол в Кубке УЕФА / Лиги Европы УЕФА, занимает третье место в списке бомбардиров за всю историю этого турнира.

Напомним, что нападающий К.Роналду стал первым футболистом в истории, который отметился 100 голами в Лиге чемпионов. Однако португалец значительно уступает Р.Фалькао в эффективности. Средняя результативность К.Роналду - 0,72 мяча за игру (103 гола в 144 матчах), а результативность Р.Фалькао составляет - 0,90 (45 голов в 50 матчах).

Как сообщал УНН, ФК "Монако" во второй раз обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал ЛЧ .