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Р.Ердоган заявив, що вибачень від Нідерландів буде замало

Р.Ердоган заявив, що вибачень від Нідерландів буде замало

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вибачень від Нідерландів за дипломатичний скандал буде замало, тому необхідно запровадити санкції, передає УНН з посиланням на Reuters.

Президент Туреччини виступаючи в Анкарі заявив, що самих тільки вибачень від Нідерландів за дипломатичний скандал буде замало, тому необхідно запровадити санкції.

Як повідомляв УНН, 14 березня на тлі дипломатичної кризи Туреччина призупинила контакти на високому рівні з Нідерландами.

Нагадаємо, дипломатичний конфлікт між двома країнами спалахнув після того, як 10 березня був скасований агітаційний виступ міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Роттердамі. Наступного дня Нідерланди відкликали дозвіл на приземлення його літака. Також влада Нідерландів випровадила з країни турецького міністра у справах сім’ї Фатму Бетюль Сайян Кайю.

У неділю представники турецької громади Роттердама влаштували вуличні заворушення. Вони закидали поліцейських пляшками і камінням, поліція застосувала водомети і кийки. Семеро поліцейських були травмовані. Правоохоронці затримали 12 маніфестантів.

Акція протесту відбулася також біля консульства Нідерландів у Стамбулі. Один із протестувальників зняв голландський прапор з будівлі консульства і замінив його на турецький.

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