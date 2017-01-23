Р.Ердоган закликав до реформи Радбезу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав світову спільноту об'єднатися і домогтися реформи структури ООН, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"Закликаю світову спільноту об'єднатися і домогтися реформи структури ООН таким чином, щоб в Радбезі були по черзі представлені всі 193 країни-учасниці. Необхідно ліквідувати поділ на постійних і тимчасових членів РБ ООН", - сказав Р.Ердоган.
За його словами, в Радбезі ООН можуть бути представлені 20 країн. При цьому кожна з цих країн може бути представлена в структурі по два роки.
"Через кожні два роки повинні змінюватися по 10 країн, потім ще 10. Це необхідно зробити, щоб змінити долю світової спільноти", - наголосив він.
Нагадаємо, після спроби перевороту в Туреччині видали ордери на більше 400 арештів.
Як повідомляв УНН, у ніч на 16 липня 2016 року група всередині ЗС Туреччини спробувала вчинити військовий переворот.