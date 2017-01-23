Р.Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН

"Призываю мировое сообщество объединиться и добиться реформы структуры ООН таким образом, чтобы в Совбезе были поочередно представлены все 193 страны-участницы. Необходимо ликвидировать разделение на постоянных и временных членов СБ ООН", - сказал Р.Эрдоган.

По его словам, в Совбезе ООН могут быть представлены 20 стран. При этом каждая из этих стран может быть представлена ​​в структуре по два года.

"Через каждые два года должны меняться по 10 стран, затем еще 10. Это необходимо сделать, чтобы изменить судьбу мирового сообщества", - подчеркнул он.

Напомним, после попытки переворота в Турции выдали ордера на более чем 400 арестов.

Как сообщал УНН, в ночь на 16 июля 2016 года группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот.