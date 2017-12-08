Р.Ердоган розпочав з перегляду кордонів свій візит в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Перший за 65 років візит до Греції турецького глави держави почався з обміну різкими заявами між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і приймають його президентом Греції Прокопіс Павлопулос. Про це повідомляє ВВС з посиланням на УНН.
Ердоган заявив, що договір 1923 року, який встановив кордон між Туреччиною і Грецією після Першої світової війни, застосовується несправедливо.
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Павлопулос відкинув будь-які можливі зміни в Лозаннському договорі.
Туреччина і Греція з 1950-х років складаються в НАТО, проте їх двосторонні відносини залишаються напруженими.