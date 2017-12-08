Р.Эрдоган начал с пересмотра границ свой визит в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Первый за 65 лет визит в Грецию турецкого главы государства начался с обмена резкими заявлениями между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и принимают его президентом Греции Прокопис Павлопулос. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на УНН.
Эрдоган заявил, что договор 1923 года, который установил границу между Турцией и Грецией после Первой мировой войны, применяется несправедливо.
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Павлопулос отверг любые возможные изменения в Лозаннском договоре.
Турция и Греция с 1950-х годов состоят в НАТО, однако их двусторонние отношения остаются напряженными.