Р.Эрдоган начал с пересмотра границ свой визит в Греции

Эрдоган заявил, что договор 1923 года, который установил границу между Турцией и Грецией после Первой мировой войны, применяется несправедливо.

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Павлопулос отверг любые возможные изменения в Лозаннском договоре.

Турция и Греция с 1950-х годов состоят в НАТО, однако их двусторонние отношения остаются напряженными.