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Р.Ердоган порадив міжнародним спостерігачам "знати своє місце"

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Реджеп Таїп Ердоган жорстко відреагував на критику міжнародних спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у зв’язку з ходом голосування. Про це він заявив в понеділок, 17 квітня, перед своїми прихильниками в Анкарі після проведення референдуму про розширення повноважень президента, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Р.Ердоган заявив, що спостерігачі повинні “знати своє місце”.

“Ми не збираємося слухати і дивитися політично мотивовані звіти, які ви готуєте”, — сказав він.

На його думку, Туреччина провела таке демократичне голосування, “якого не було в жодній західній країні”.

Р.Ердоган також висловив думку, що спостерігачі ОБСЄ були більше незадоволені винесеними на референдум пропозиціями, ніж опозиція всередині країни.

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