Р.Ердоган порадив міжнародним спостерігачам "знати своє місце"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Реджеп Таїп Ердоган жорстко відреагував на критику міжнародних спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у зв’язку з ходом голосування. Про це він заявив в понеділок, 17 квітня, перед своїми прихильниками в Анкарі після проведення референдуму про розширення повноважень президента, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Р.Ердоган заявив, що спостерігачі повинні “знати своє місце”.
“Ми не збираємося слухати і дивитися політично мотивовані звіти, які ви готуєте”, — сказав він.
На його думку, Туреччина провела таке демократичне голосування, “якого не було в жодній західній країні”.
Р.Ердоган також висловив думку, що спостерігачі ОБСЄ були більше незадоволені винесеними на референдум пропозиціями, ніж опозиція всередині країни.