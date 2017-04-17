Р.Эрдоган посоветовал международным наблюдателям "знать свое место"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Реджеп Тайип Эрдоган жестко отреагировал на критику международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с ходом голосования. Об этом он заявил в понедельник, 17 апреля, перед своими сторонниками в Анкаре после проведения референдума о расширении полномочий президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Р.Эрдоган заявил, что наблюдатели должны “знать свое место”.
“Мы не собираемся слушать и смотреть политически мотивированные отчеты, которые вы готовите”, — сказал он.
По его мнению, Турция провела такое демократическое голосование, “которого не было ни в одной западной стране”.
Р.Эрдоган также высказал мнение, что наблюдатели ОБСЕ были больше недовольны вынесенными на референдум предложениями, чем оппозиция внутри страны.