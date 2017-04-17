Р.Эрдоган посоветовал международным наблюдателям "знать свое место"

Р.Эрдоган заявил, что наблюдатели должны “знать свое место”.

“Мы не собираемся слушать и смотреть политически мотивированные отчеты, которые вы готовите”, — сказал он.

По его мнению, Турция провела такое демократическое голосование, “которого не было ни в одной западной стране”.

Р.Эрдоган также высказал мнение, что наблюдатели ОБСЕ были больше недовольны вынесенными на референдум предложениями, чем оппозиция внутри страны.