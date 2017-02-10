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Р.Дмитренка і А.Шух визнано найкращими легкоатлетами місяця на Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Руслана Дмитренка та Аліну Шух визнано найкращими легкоатлетами січня за результатами голосування, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Р.Дмитренка і А.Шух визнано найкращими легкоатлетами місяця на Україні

У чоловіків найкращим було визнано Руслана Дмитренка, який переміг у Києві на змаганнях "Різдвяні старти" з третім результатом сезону в Європі зі спортивної ходьби на 5000 метрів – 19:24,6, хв. А у жінок поза конкуренцією була Аліна Шух.

Усіх вразила її перемога у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у п’ятиборстві з юніорським світовим рекордом та найкращим результатом сезону у світі (4550 очок). Також минулого місяця Аліна виграла Меморіал Дем’янюка зі стрибків у висоту (1,86 м).

Примітно, що у 2016-му Р.Дмитренка та А.Шух також було визнано найкращими легкоатлетами першого місяця року.

Як повідомляв УНН, Ірина Геращенко та Юлія Левченко перемогли олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Рут Бейтіа.

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