Р.Дмитренка і А.Шух визнано найкращими легкоатлетами місяця на Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Руслана Дмитренка та Аліну Шух визнано найкращими легкоатлетами січня за результатами голосування, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
У чоловіків найкращим було визнано Руслана Дмитренка, який переміг у Києві на змаганнях "Різдвяні старти" з третім результатом сезону в Європі зі спортивної ходьби на 5000 метрів – 19:24,6, хв. А у жінок поза конкуренцією була Аліна Шух.
Усіх вразила її перемога у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у п’ятиборстві з юніорським світовим рекордом та найкращим результатом сезону у світі (4550 очок). Також минулого місяця Аліна виграла Меморіал Дем’янюка зі стрибків у висоту (1,86 м).
Примітно, що у 2016-му Р.Дмитренка та А.Шух також було визнано найкращими легкоатлетами першого місяця року.
Як повідомляв УНН, Ірина Геращенко та Юлія Левченко перемогли олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Рут Бейтіа.