Р.Дмитренко и А.Шух признаны лучшими легкоатлетами месяца в Украине

У мужчин лучшим был признан Руслана Дмитренко, который победил в Киеве на соревнованиях "Рождественские старты" с третьим результатом сезона в Европе по спортивной ходьбе на 5000 метров - 19:24,6, мин. А у женщин вне конкуренции была Алина Шух.

Всех поразила ее победа в Запорожье на командном чемпионате Украины по пятиборью с юниорским мировым рекордом и лучшим результатом сезона в мире (4550 очков). Также в прошлом месяце Алина выиграла Мемориал Демьянюка по прыжкам в высоту (1,86 м).

Примечательно, что в 2016-м Р.Дмитренко и А.Шух уже признавали лучшими легкоатлетами первого месяца года.

Как сообщал УНН, Ирина Геращенко и Юлия Левченко победили олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Рут Бейтиа.