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Р.Чубаров: діючі санкції недостатні для примусу РФ повернутися в межі міжнародного права

Р.Чубаров: діючі санкції недостатні для примусу РФ повернутися в межі міжнародного права

Київ • УНН

 • 10017 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Діючі санкції проти Росії недостатні для того, аби змусити РФ повернутися в межі міжнародного права. На цьому наголосив народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

“Сьогодні санкції проти Росії діють, але вони недостатні для того, аби змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Тому ще має бути введено ембарго на енергоносії, які видобуваються на території Росії, наприклад, нафта; також має бути здійснено відключення банківської системи Росії від Swift…” - сказав парламентар.

Він додав, що "Путіна може змусити сісти за стіл переговорів лише наявність ще більшої загрози для нього особисто, ніж сьогодні є загроза звільнення Криму".

"Путін не може залишити Крим, бо для нього це є не лише політична, а й можливо, фізична смерть. Тому ще раз наголошую: має бути ще більша загроза, а ця ще найбільша загроза – це розпад Росії. Отже, Захід має змусити Росію піти з Криму перед загрозою ще більших для них загроз”, – підкреслив Р.Чубаров.

Нагадаємо, Р.Чубаров заявив, що Москва не зламає кримських татар арештами.

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