Р. Чубаров: действующие санкции недостаточны для принуждения РФ вернуться в рамки международного права

"Сегодня санкции против России действуют, но они недостаточны для того, чтобы заставить Россию вернуться в рамки международного права. Поэтому еще должно быть введено эмбарго на энергоносители, добываемые на территории России, например, нефть; также должно быть осуществлено отключение банковской системы России от Swift ... "- сказал парламентарий.

Он добавил, что "Путина может заставить сесть за стол переговоров только наличие еще большей угрозы для него лично, чем сегодня угроза освобождения Крыма".

"Путин не может покинуть Крым, так как для него это не только политическая, но и возможно, физическая смерть. Поэтому еще раз подчеркиваю:должна быть еще большая угроза, а эта самая большая угроза - это распад России. Следовательно, Запад должен вынудить Россию уйти из Крыма перед угрозой еще больших для них угроз ", - подчеркнул Р. Чубаров.

Напомним, Р. Чубаров заявил, что Москва не сломает крымских татар арестами .