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Пєсков згадав, як збрив вуса

Пєсков згадав, як збрив вуса

Київ • УНН

 • 21412 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков згадав про те, як в 2014 році йому довелося збрити вуса через програне парі, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Пєсков згадав про те, як він у 2014 році побився із донькою об заклад і програв суперечку, тож йому довелося збрити вуса.

На питання журналістів, чи складно було тоді виконати свою обіцянку, він відповів: "Легко".

Російський прес-секретар заговорив про вуса на тлі суперечки відеоблогера Юрія Дудя і кандидата в президенти РФ Павла Грудініна.

Дудь запропонував Грудініну укласти парі: якщо той набирає на виборах більше 15% голосів, блогер голиться налисо, а якщо менше - кандидату від КПРФ доведеться збрити вуса.

За даними екзитполів Павло Грудінін (КПРФ) набрав 11,9% голосів.

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