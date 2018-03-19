Пєсков згадав, як збрив вуса
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков згадав про те, як в 2014 році йому довелося збрити вуса через програне парі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Пєсков згадав про те, як він у 2014 році побився із донькою об заклад і програв суперечку, тож йому довелося збрити вуса.
На питання журналістів, чи складно було тоді виконати свою обіцянку, він відповів: "Легко".
Російський прес-секретар заговорив про вуса на тлі суперечки відеоблогера Юрія Дудя і кандидата в президенти РФ Павла Грудініна.
Дудь запропонував Грудініну укласти парі: якщо той набирає на виборах більше 15% голосів, блогер голиться налисо, а якщо менше - кандидату від КПРФ доведеться збрити вуса.
За даними екзитполів Павло Грудінін (КПРФ) набрав 11,9% голосів.