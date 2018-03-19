Песков вспомнил, как сбрил усы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил о том, как в 2014 году ему пришлось сбрить усы из-за проигранного спора, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Песков вспомнил о том, как он в 2014 году проиграл спор с дочерью и сбрил свои усы.
На вопрос журналистов, сложно ли было тогда исполнить свое обещание, он ответил: "Легко".
Российский пресс-секретарь заговорил об усах на фоне спора видеоблогера Юрия Дудя и кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.
Дудь предложил Грудинину заключить пари: если тот набирает на выборах больше 15% голосов, блогер бреется налысо, а если меньше - кандидату от КПРФ придется сбрить усы.
По данным экзитполов Павел Грудинин (КПРФ) набрал 11,9% голосов.