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пєсков заявляє, що путін поки не висловлювався про можливу участь у виборах 2024 року

Київ • УНН

 • 979845 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін поки що не робив жодних заяв щодо участі у виборах у 2024 році. Про це стверджує спікер кремля дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

пєсков заявляє, що путін поки не висловлювався про можливу участь у виборах 2024 року

Цитата

"Ще поки що рано, ще не почалася кампанія. У кремлі дуже багато поточних справ, у президента дуже активний графік і насичений порядок денний. президент ніяких заяв з цього приводу не робив, поки триває робота в рамках звичайного рутинного робочого графіка президента", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання, чи вирішив путін балотуватися на виборах у 2024 році.

пєсков також залишив без коментарів слова колишнього прем'єр-міністра і ексголови Рахункової палати сергія степашина про те, що глава держави має йти на наступний президентський термін.

пєсков уточнив, що в кремлі знають про початок роботи Центрвиборчкому з підготовки до президентських виборів.

"Це робочий процес, ЦВК виконує свої функції", - стверджує він.

Доповнення

Згідно з виборчим законодавством рф, президентські вибори в росії очікуються в неділю, 17 березня 2024 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що володимиру путіну потрібно готуватися до труни, а не виборів.

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