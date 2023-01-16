путину нужно готовиться к гробу, а не выборам - Данилов

Цитата

"... путину нужно готовиться к гробу, а не выборам. А что касается российского общества, то здесь у меня всегда возникает вопрос: а где оно? Он просто уничтожил российское общество. Там нет на сегодняшний день никаких свобод: вы не можете даже свое мнение вслух проговорить, а если вы имеете какое-то другое мнение, то должны написать, что вы являетесь агентом другой цивилизации, временно находитесь на территории россии", - сказал Данилов.

Добавим

Секретарь СНБО также подчеркнул, что путин – это современный Гитлер.

"Там (в россии) не существует никакого гражданского общества – это люди, которые живут телевидением. Утром до вечера все деятели россии кричат и не знают уже, что им делать", - резюмировал Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Может на годовщину вторжения, а может и на март: Данилов о подготовке рф к "крайнему рывку"

Напомним

Согласно избирательному законодательству рф, президентские выборы в россии ожидаются в воскресенье, 17 марта 2024 года.