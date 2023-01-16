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путіну потрібно готуватися до домовини, а не виборів - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. володимиру путіну потрібно готуватися до домовини, а не виборів. Так секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував підготовку російського диктатора до виборів у рф, передає УНН.

путіну потрібно готуватися до домовини, а не виборів - Данілов

Цитата

"... путіну потрібно готуватися до домовини, а не виборів. А що стосується російського суспільства, то тут в мене завжди виникає запитання: а де воно? Він просто знищив російське суспільство. Там немає на сьогодні ніяких свобод: ви не можете навіть свою думку вголос проговорити, а якщо ви маєте якусь іншу думку, то маєте написати, що ви є агентом іншої цивілізації, тимчасово перебуваєте на території рф", - сказав Данілов.

Додамо

Секретар РНБО також наголосив, що путін – це сучасний Гітлер.

"Там (у рф) не існує ніякого громадянського суспільства – це люди, які живуть телебаченням. Зранку до вечора всі діячі рф репетують та не знають вже, що їм робити", - резюмував Данілов.

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Нагадаємо

Згідно з виборчим законодавством рф, президентські вибори в росії очікуються в неділю, 17 березня 2024 року.

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