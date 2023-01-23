песков заявляет, что путин пока не высказывался о возможном участии в выборах 2024 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Российский диктатор владимир путин пока не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах в 2024 году. Об этом утверждает спикер кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Еще пока рано, еще не началась кампания. В кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня. президент никаких заявлений на этот счет не делал, пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", - сказал песков, отвечая на вопрос, решил ли путин баллотироваться на выборах в 2024 году.
песков также оставил без комментариев слова бывшего премьер-министра и экс-председателя Счетной палаты сергея степашина о том, что глава государства должен идти на следующий президентский срок.
песков уточнил, что в кремле знают о начале работы Центризбиркома по подготовке к президентским выборам.
"Это рабочий процесс, ЦИК выполняет свои функции", - утверждает он.
Дополнение
Согласно избирательному законодательству рф, президентские выборы в россии ожидаются в воскресенье, 17 марта 2024 года.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что владимиру путину нужно готовиться к гробу, а не выборам.