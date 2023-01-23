песков заявляет, что путин пока не высказывался о возможном участии в выборах 2024 года

Цитата

"Еще пока рано, еще не началась кампания. В кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня. президент никаких заявлений на этот счет не делал, пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", - сказал песков, отвечая на вопрос, решил ли путин баллотироваться на выборах в 2024 году.

песков также оставил без комментариев слова бывшего премьер-министра и экс-председателя Счетной палаты сергея степашина о том, что глава государства должен идти на следующий президентский срок.

песков уточнил, что в кремле знают о начале работы Центризбиркома по подготовке к президентским выборам.

"Это рабочий процесс, ЦИК выполняет свои функции", - утверждает он.

Дополнение

Согласно избирательному законодательству рф, президентские выборы в россии ожидаются в воскресенье, 17 марта 2024 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что владимиру путину нужно готовиться к гробу, а не выборам.