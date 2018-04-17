Пєсков відповів на звинувачення Заходу в кібератаках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви західних спецслужб, які звинуватили російських хакерів у зломі мережевого обладнання державних відомств. Про це повідомляє УНН з посиланням на Известия.
"Як правило, такі звинувачення з абсолютною легкістю озвучуються, і ніхто навіть не обтяжує себе пошуком хоч якоїсть аргументації. Відповідним чином ми ставимося до таких заяв", - заявив Пєсков.
За його словами, суть і "необґрунтований характер цих звинувачень" ніяк не змінюється.
"Як і раніше ніхто не обтяжує себе - ні наші колеги в США, ні наші колеги у Великій Британії - пошуком хоч якоїсть, нехай навіть слабкої аргументації ... З нашої точки зору, ці неспроможні звинувачення зараз повністю девальвували", - додав Пєсков .
Як повідомляв УНН, у відповідь на ракетні удари по Сирії в ці вихідні, Росія готується до масштабної кібератаки.