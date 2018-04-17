Песков ответил на обвинения Запада в кибератаках

"Как правило, такие обвинения с абсолютной лёгкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям", — заявил Песков.

По его словам, суть и "необоснованный характер этих обвинений" никак не меняется.



"По-прежнему никто не утруждает себя — ни наши коллеги в США, ни наши коллеги в Великобритании — поиском хоть какой-то, пусть даже слабой аргументации... С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались", — добавил Песков.

Как сообщал УНН, в ответ на ракетные удары по Сирии в эти выходные, Россия готовится к масштабной кибератаки.