Песков ответил на обвинения Запада в кибератаках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления западных спецслужб, которые обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Известия.
"Как правило, такие обвинения с абсолютной лёгкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям", — заявил Песков.
По его словам, суть и "необоснованный характер этих обвинений" никак не меняется.
"По-прежнему никто не утруждает себя — ни наши коллеги в США, ни наши коллеги в Великобритании — поиском хоть какой-то, пусть даже слабой аргументации... С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались", — добавил Песков.
Как сообщал УНН, в ответ на ракетные удары по Сирии в эти выходные, Россия готовится к масштабной кибератаки.