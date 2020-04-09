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Пятов та Караваєв зустрінуться з уболівальниками онлайн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У п'ятницю, 10 квітня, відбудеться онлайн-зустріч уболівальників із гравцями національної збірної України - Олександром Караваєвим та Андрієм Пятовим. Про це інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.

Захід пройде в рамках проекту Breakfast with Champions від TM Parimatch та Української асоціації футболу. Початок - об 11:30.

Першими гостями ефіру стануть Андрій Пятов та Олександр Караваєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зірки українського футболу дали поради, як поводитися під час карантину.

УАФ транслюватиме захід на своєму YouTube-каналі.

"Як футболісти підтримують спортивну форму під час карантину, чим займаються в період вимушеного міжсезоння, що радять уболівальникам та як планують готуватися до "Євро" наступного року? Відповіді на ці та багато інших питань — у проекті Breakfast with Champions", - анонсували в УАФ, додавши, що глядачі можуть узяти активну участь в ефірі, надсилаючи свої запитання, побажання та розповідаючи про свій досвід підтримки форми в умовах карантину.

Довідково: Breakfast with Champions — проект TM Parimatch, у рамках якого спортивні журналісти та вболівальники мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту.

Гостями проекту вже стали Конор Макгрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняєв, Юрій Чебан, Олександр Абраменко та інші.

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