Пятов та Караваєв зустрінуться з уболівальниками онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У п'ятницю, 10 квітня, відбудеться онлайн-зустріч уболівальників із гравцями національної збірної України - Олександром Караваєвим та Андрієм Пятовим. Про це інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.
Захід пройде в рамках проекту Breakfast with Champions від TM Parimatch та Української асоціації футболу. Початок - об 11:30.
Першими гостями ефіру стануть Андрій Пятов та Олександр Караваєв.
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УАФ транслюватиме захід на своєму YouTube-каналі.
"Як футболісти підтримують спортивну форму під час карантину, чим займаються в період вимушеного міжсезоння, що радять уболівальникам та як планують готуватися до "Євро" наступного року? Відповіді на ці та багато інших питань — у проекті Breakfast with Champions", - анонсували в УАФ, додавши, що глядачі можуть узяти активну участь в ефірі, надсилаючи свої запитання, побажання та розповідаючи про свій досвід підтримки форми в умовах карантину.
Довідково: Breakfast with Champions — проект TM Parimatch, у рамках якого спортивні журналісти та вболівальники мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту.
Гостями проекту вже стали Конор Макгрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняєв, Юрій Чебан, Олександр Абраменко та інші.