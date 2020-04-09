Пятов и Караваев встретятся с болельщиками онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В пятницу, 10 апреля, состоится онлайн-встреча болельщиков с игроками национальной сборной Украины - Александром Караваевым и Андреем Пятовым. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает УНН.
Мероприятие пройдет в рамках проекта Breakfast with Champions от TM Parimatch и Украинской ассоциации футбола. Начало - в 11:30.
Первыми гостями эфира станут Андрей Пятов и Александр Караваев.
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УАФ будет транслировать мероприятие на своем YouTube-канале.
"Как футболисты поддерживают спортивную форму во время карантина, чем занимаются в период вынужденного межсезонья, что советуют болельщикам и как планируют готовиться к "Евро" в следующем году? Ответы на эти и многие другие вопросы - в проекте Breakfast with Champions", - анонсировали в УАФ, добавив, что зрители могут принять активное участие в эфире, отправляя свои вопросы, пожелания и рассказывая о своем опыте поддержания формы в условиях карантина.
Справка: Breakfast with Champions - проект TM Parimatch, в рамках которого спортивные журналисты и болельщики имеют возможность неформально пообщаться с легендами мирового спорта.
Гостями проекта уже стали Конор Макгрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняев, Юрий Чебан, Александр Абраменко и другие.