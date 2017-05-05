П’ятому підозрюваному у справі М.Мартиненка обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Одному з керівників державного концерну “Ядерне паливо”, якого підозрюють у причетності до розкрадання коштів “СхідГЗК” у розмірі 17,28 млн дол. США, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
“Одному з керівників державного концерну „Ядерне паливо“ (до складу якого входить ДП „Східний гірничо-збагачувальний комбінат“), якого підозрюють у причетності до розкрадання коштів „СхідГЗК“ у розмірі 17,28 млн дол. США, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд м.Києва 5 травня”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що рішенням суду підозрюваного зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) та здати усі паспорти.
“Вказаний посадовець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України („Створення злочинної організації“, („Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем“). 22 квітня йому було повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться за межами України. 4 травня посадовець отримав повідомлення про підозру особисто”, — повідомляє прес-служба.