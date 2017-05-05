Пятому подозреваемому по делу Н.Мартыненко избрана мера пресечения

“Одному из руководителей государственного концерна „Ядерное топливо“ (в состав которого входит ГП „Восточный горно-обогатительный комбинат“), которого подозревают в причастности к хищению средств „ВостГОК“ в размере 17280000 долл. США, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева 5 мая”, — говорится в сообщении.

Также указано, что решением суда подозреваемого обязали носить электронное средство контроля (браслет) и сдать все паспорта.

“Указанный чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины („Создание преступной организации“, („Присвоение , растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением“). 22 апреля ему было сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины. 4 мая чиновник получил сообщение о подозрении лично”, — сообщает пресс-служба.