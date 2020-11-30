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П’ятниця, м’ясо та бургери: у Сумах відкрився новий “М’ясомаркет”, а в Одесі відбувся майстер-клас Алекса Юсупова

Київ • УНН

 • 14204 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Агрохолдинг МХП продовжує активну трансформацію у кулінарну компанію. Минула п’ятниця, 27 листопада, додала до мережі “М’ясомаркетів” новий магазин в Сумах, а в Одесі відбувся безкоштовний майстер-клас по приготуванню бургерів від бренд-шефа Алекса Юсупова, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.

МХП розширює мережу магазинів готових гастрономічних рішень “М’ясомаркет”, пропонуючи своїм споживачам нові формати взаємодії. 27 листопада був відкритий новий магазин “М’ясомаркет-М’ясорубка” в Сумах. Його гості можуть придбати всі необхідні продукти для приготування вечері чи обіду, а також отримати професійну консультацію у м’ясного сомельє.

МХП та їх партнери стверджують, що виконують бажання сучасних зайнятих людей — Їсти швидше, смачніше та безпечніше, а також отримувати приємні враження від покупок.

“М’ясомаркет-М’ясорубка” — це абсолютно унікальний магазин, де ми пропонуємо гостям готову їжу з відділу кулінарії, завжди свіже та якісне м’ясо, широкий асортимент супутніх товарів. Головне — ми намагаємось дати найкраще рішення для кожного покупця за допомогою наших сомельє“, — описав ідею формату Максим Сидоренко, партнер-франчайзі МХП у Сумах.

М’ясні сомельє не стоять за прилавками, як класичні продавці. Вони рухаються по залам, допомагають зібрати продуктовий кошик, діляться рецептами. Відмінний сервіс — одна з головних вимог до співробітників у мережі “М’ясомаркет”.

“Ми постійно отримуємо зворотний зв’язок від наших відвідувачів, завдяки чому можемо розуміти, що їх влаштовує, а що вони хотіли б виправити. Команда опрацьовує кожне звернення! Тому зараз в певних „М’ясомаркетах“ вже відбуваються зміни асортименту відповідно до потреб його клієнтів”, — поділився на відкритті в Сумах Дмитро Морозов, керівник управління по роботі з франчайзі в МХП.

Також 27 листопада в Одесі відбувся майстер-клас з приготування бургерів від бренд-шефа сомельє мережі “М’ясомаркет” Алекса Юсупова. За словами представників МХП, метою цих майстер-класів є бажання компанії подарувати гостям можливість прямого спілкування з одним з найкращих бренд-шефів України. Відвідувачі можуть смачно перекусити, приємно провести час та дізнатися секрети приготування улюблених страв.

Під час майстер-класу в Одесі Алекс розповів, які інгредієнти необхідні для смачного бургера, як обирати м’ясо та як його правильно готувати. Він також відповідав на запитання гостей та ділився власними секретами приготування. Всі необхідні продукти вибиралися безпосередньо з асортименту одеського “М’ясомаркету”.

“Ми вже активно обговорюємо цілі на 2021 рік. Працюємо над новими ідеями та удосконаленням наявних опцій. Крім шаурми та кулінарії, будемо впроваджувати нові рішення, які точно сподобаються нашим відвідувачам. Які саме, поки не розповідатиму: будемо дивувати”, — поділився планами на майбутнє Дмитро Морозов.

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