Пятница, мясо и бургеры: в Сумах открылся новый "Мясомаркет", а в Одессе состоялся мастер-класс Алекса Юсупова

МХП расширяет сеть магазинов готовых гастрономических решений "Мясомаркет", предлагая своим потребителям новые форматы взаимодействия. 27 ноября был открыт новый магазин "Мьясомаркет-Мясорубка" в Сумах. Его гости могут приобрести все необходимые продукты для приготовления ужина или обеда, а также получить профессиональную консультацию у мясного сомелье.

МХП и их партнеры утверждают, что исполняют желания современных занятых людей - есть быстрее, вкуснее и безопаснее, а также получать приятные впечатления от покупок.

"Мясомаркет-Мясорубка" - это совершенно уникальный магазин, где мы предлагаем гостям готовую еду из отдела кулинарии, всегда свежее и качественное мясо, широкий ассортимент сопутствующих товаров. Главное - мы стараемся дать лучшее решение для каждого покупателя с помощью наших сомелье", - описал идею формата Максим Сидоренко, партнер-франчайзи МХП в Сумах.

Мясные сомелье не стоят за прилавками, как классические продавцы. Они движутся по залам, помогают собрать продуктовую корзину, делятся рецептами. Отличный сервис - одно из главных требований к сотрудникам в сети "Мясомаркет".

"Мы постоянно получаем обратную связь от наших посетителей, благодаря чему можем понимать, что их устраивает, а что они хотели бы исправить. Команда обрабатывает каждое обращение! Поэтому сейчас в определенных "Мясомаркетах" уже происходят изменения ассортимента в соответствии с потребностями его клиентов", - поделился на открытии в Сумах Дмитрий Морозов, руководитель управления по работе с франчайзи в МХП.

Также 27 ноября в Одессе состоялся мастер-класс по приготовлению бургеров от бренд-шефа сомелье сети "Мясомаркет" Алекса Юсупова. По словам представителей МХП, целью этих мастер-классов является желание компании подарить гостям возможность прямого общения с одним из лучших бренд-шефов Украины. Посетители могут вкусно перекусить, приятно провести время и узнать секреты приготовления любимых блюд.

Во время мастер-класса в Одессе Алекс рассказал, какие ингредиенты необходимы для вкусного бургера, как выбирать мясо и как его правильно готовить. Он также отвечал на вопросы гостей и делился собственными секретами приготовления. Все необходимые продукты выбирались непосредственно из ассортимента одесского "Мясомаркета".

"Мы уже активно обсуждаем цели на 2021 год. Работаем над новыми идеями и совершенствованием имеющихся опций. Кроме шаурмы и кулинарии, будем внедрять новые решения, которые точно понравятся нашим посетителям. Какие именно, пока не буду говорить: будем удивлять", - поделился планами на будущее Дмитрий Морозов.