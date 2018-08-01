П'ятнадцять медалей здобули українські борці на змаганнях у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Шість “золотих”, три “срібні” та шість бронзових медалей вибороли українські спортсмени у турнірі з боротьби в Туреччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
У перший змагальний день у вазі 50 кг Оксана Лівач стала чемпіонкою, а Ілона Семків завоювала “бронзу”. У категорії 55 кг срібну медаль здобула Ольга Шнайдер.
У фіналі ваги 59 кг зустрілися одразу дві українки — Олена Кремзер та Софія Боднар. Виграла Олена, а Софія стала віце-чемпіонкою.
Ще одне “золото” на рахунку українських дівчат у категорії 65 кг, де Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою,а Марія Ільчишина здобула “бронзу”.
В рамках другого ігрового дня у вазі 53 кг “бронзу” здобула Христина Береза, у вазі 57 кг “бронза” на рахунку Тетяни Кіт, а Ірина Чихрадзе стала чемпіонкою.
Чемпіонкою в 68 кг стала Алла Белінська. У вазі 70 кг до фіналу вийшов Андрій Квятковський та став срібним призером турніру. Рустам Дудаєв здобув бронзу у вазі 79 кг.
Відзначимо, що у важкій вазі Олександр Хоцянівський вийшов до фіналу та здобув впевнену перемогу. А Данило Картавий здобув бронзову нагороду.
Зауважимо, жіноча команда стала першою в командному заліку, завоювавши 95 балів.