Пятнадцать медалей завоевали украинские борцы на соревнованиях в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Шесть “золотых”, три “серебряные” и шесть бронзовых медалей завоевали украинские спортсмены в турнире по борьбе в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
В первый соревновательный день в весе 50 кг Оксана Ливач стала чемпионкой, а Илона Семкив завоевала “бронзу”. В категории 55 кг серебряную медаль завоевала Ольга Шнайдер.
В финале веса 59 кг встретились сразу два украинки — Елена Кремзер и София Боднар. Выиграла Елена, а София стала вице-чемпионкой.
Еще одно “золото” на счету украинских девушек в категории 65 кг, где Илона Прокопевнюк стала чемпионкой, а Мария Ильчишина получила “бронзу”.
В рамках второго игрового дня в весе 53 кг “бронзу” получила Кристина Береза, в весе 57 кг “бронза” на счету Татьяны Кот, а Ирина Чихрадзе стала чемпионкой.
Чемпионкой в 68 кг стала Алла Белинская. В весе 70 кг до финала вышел Андрей Квятковский и стал серебряным призером турнира. Рустам Дудаев получил бронзу в весе 79 кг.
Отметим, что в тяжелом весе Александр Хоцяновский вышел в финал и одержал уверенную победу. Даниил Картавый получил бронзовую награду.
Заметим, женская команда стала первой в командном зачете, завоевав 95 баллов.