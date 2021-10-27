П'ятий пакет санкцій ЄС "проти Лукашенка": ціллю стануть організатори переправки мігрантів

Посол ЄС наголосив, що заклики Брюсселя до влади Білорусі залишаються незмінними: звільнення політв'язнів, припинення репресій та нові вибори.

Цитата:

"На жаль, всі наші заклики залишилися непочутими. Тому ми зараз готуємо п'ятий пакет санкцій, який, найімовірніше, зосередиться передусім на питанні міграції, але не лише", - зазначив Шюбель на слуханнях у комітеті Європарламенту із закордонних справ.

Глибше в деталі він не вдавався, у ЄС завжди тримають у секреті санкції до їхнього офіційного введення. Ухвалення п'ятого пакета очікується у листопаді.

Деталі

Шюбеля запитали і про те, чи ЄС розширить санкції на весь імпорт калійних добрив з Білорусі. "Час покаже. Це буде залежати і від дій білоруської влади... Якщо не буде звільнено політв'язнів, якщо насильство проти мирних людей продовжиться, то можливі всі варіанти, включаючи (санкції щодо - ред.) сфер, які є більш чутливими для ЄС", - відповів він.

Дипломат підтвердив, що у Брюсселі тривають дискусії щодо можливих санкцій щодо компанії "Бєлавіа". Питання літаків, наданих у лізинг білоруському державному авіаперевізнику компаніями із Євросоюзу, також обговорюється, додав дипломат.

Шюбель нагадав, що ЄС вдалося вмовити владу Іраку зупинити польоти до Білорусі щонайменше до кінця року. За його словами, Брюссель говорить і з іншими країнами – на Близькому Сході, в Азії та Африці. Сам він назвав лише дві країни: Пакистан і Туреччину.

При цьому посол заявив, що найважливіша тема – це ситуація з правами людини у Білорусі. "Багато хто з нас сьогодні говорить про міграцію, яка дійсно є великою проблемою, особливо для трьох країн ЄС, що є сусідами з Білоруссю. Але ми не повинні забувати, що найбільша наша проблема - ситуація з правами людини в самій Білорусі, тому що від неї страждають люди", - Заявив Шюбель.

За словами посла, західним дипломатам у Білорусі більше не дозволяють бути присутніми на судових засіданнях. Він нагадав, що найближчим часом очікуються судові рішення щодо Сергія Тіхановського та Миколи Статкевича і пообіцяв, що дипломати будуть присутні перед судом у Гомелі. Окрім того, Шюбель розповів, що європейські дипломати регулярно зустрічаються з сім'ями політв'язнів у Білорусі, кількість яких уже досягла 821 особи.

Додамо

Наприкінці червня цього року МЗС Білорусі "порадило" Дірку Шюбелю залишити країну, після чого він продовжив працювати, перебуваючи в Брюсселі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історичні помилки Лукашенка: Кулеба прокоментував розрив Мінськом зв’язків з ЄС