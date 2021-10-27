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Пятый пакет санкций ЕС "против Лукашенко": целью станут организаторы переправки мигрантов

Киев • УНН

 • 14151 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко будет направлен прежде всего против лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС через территорию Беларуси. Такие слова посла Евросоюза в Беларуси Дирка Шюбеля цитирует DW, пишет УНН.

Пятый пакет санкций ЕС "против Лукашенко": целью станут организаторы переправки мигрантов

Посол ЕС подчеркнул, что призывы Брюсселя к властям Беларуси остаются неизменными: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и новые выборы.

Цитата:

"К сожалению, все наши призывы остались неуслышанными. Поэтому мы сейчас готовим пятый пакет санкций, который, вероятнее всего, сосредоточится в первую очередь на вопросе миграции, но не только", - отметил Шюбель на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

Глубже в детали он не вдавался, поскольку в ЕС всегда держат в секрете санкции до их официального введения. Принятие пятого пакета ожидается в ноябре.

Детали

Шюбеля спросили и о том, расширит ли ЕС санкции на весь импорт калийных удобрений из Беларуси. "Время покажет. Это будет зависеть и от действий белорусских властей... Если не будут освобождены политзаключенные, если насилие против мирных людей продолжится, то возможны все варианты, включая (санкции в отношении. - Ред.) сфер, являющихся более чувствительными для ЕС", - ответил он.

Дипломат подтвердил, что в Брюсселе продолжаются дискуссии о возможных санкциях в отношении компании "Белавиа". Вопрос самолетов, предоставленных в лизинг белорусскому государственному авиаперевозчику компаниями из Евросоюза, также обсуждается, добавил дипломат.

Шюбель напомнил, что ЕС удалось уговорить власти Ирака остановить полеты в Беларусь как минимум до конца года. По его словам, Брюссель говорит и с другими странами - на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Конкретно он назвал лишь две страны: Пакистан и Турцию. 

При этом посол заявил, что самая важная тема - это ситуация с правами человека в Беларуси. "Многие из нас сегодня говорят о миграции, действительно являющейся большой проблемой, в особенности для трех стран ЕС, соседствующих с Беларусью. Но мы не должны забывать, что наибольшая наша проблема - ситуация с правами человека в самой Беларуси, потому что от нее страдают люди", - заявил Шюбель.

По словам посла, западным дипломатам в Беларуси больше не разрешают присутствовать на судебных заседаниях. Он напомнил, что в ближайшее время ожидаются судебные решения в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича и пообещал, что дипломаты будут присутствовать перед судом в Гомеле. Кроме того, Шюбель рассказал, что европейские дипломаты регулярно встречаются с семьями политзаключенных в Беларуси, количество которых уже достигло 821 человека. 

Добавим

В конце июня этого года МИД Беларуси "посоветовал" Дирку Шюбелю покинуть страну, после чего он продолжил работать, находясь в Брюсселе.

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