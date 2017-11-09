П'ятірка країн НАТО обговорили підтримку оборони України

Як повідомляється, зустріч міністрів у форматі "Української п'ятірки" відбулася в середу.

"Наша мета - допомогти Україні в проведенні реформ, тому нам необхідно активізувати зусилля на політичному рівні для прискорення їх реалізації", - сказав голова міноборони Литви Раймундас Каробліс.

Додамо, у так званому форматі "Української п'ятірки" Велика Британія, США, Канада, Польща і Литва координують свої дії з надання допомоги Україні в галузі оборони.

Нагадаємо, Генсек НАТО Йєнс Столтенберг оцінив загрозу з боку Росії.