П'ятірка країн НАТО обговорили підтримку оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністри оборони п'яти країн НАТО - Велика Британія, США, Канада, Польща і Литва - провели зустріч для обговорення спільної підтримки України в сфері оборони. Про це УНН повідомили в прес-службі міністерства оборони Литви.
Як повідомляється, зустріч міністрів у форматі "Української п'ятірки" відбулася в середу.
"Наша мета - допомогти Україні в проведенні реформ, тому нам необхідно активізувати зусилля на політичному рівні для прискорення їх реалізації", - сказав голова міноборони Литви Раймундас Каробліс.
Додамо, у так званому форматі "Української п'ятірки" Велика Британія, США, Канада, Польща і Литва координують свої дії з надання допомоги Україні в галузі оборони.
Нагадаємо, Генсек НАТО Йєнс Столтенберг оцінив загрозу з боку Росії.