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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51745 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64306 просмотра

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Пятерка стран НАТО обговорили поддержку обороны Украины

Пятерка стран НАТО обговорили поддержку обороны Украины

Киев  •  УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министры обороны пяти стран НАТО - Великобритания, США, Канада, Польша и Литва - провели встречу для обсуждения совместной поддержки Украины в сфере обороны. Об этом УНН сообщили в прес-службе министерства обороны Литвы.

Как сообщается, встреча министров в формате "Украинской пятерки" состоялась в среду.

"Наша цель - помочь Украине в проведении реформ, поэтому нам необходимо активизировать усилия на политическом уровне для ускорения их реализации", - сказал глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис.

Добавим, в так называемом формате "Украинской пятерки" Великобритания, США, Канада, Польша и Литва координируют свои действия по оказанию помощи Украине в области обороны.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил угрозу со стороны России.

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