Пятерка стран НАТО обговорили поддержку обороны Украины

Как сообщается, встреча министров в формате "Украинской пятерки" состоялась в среду.

"Наша цель - помочь Украине в проведении реформ, поэтому нам необходимо активизировать усилия на политическом уровне для ускорения их реализации", - сказал глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис.

Добавим, в так называемом формате "Украинской пятерки" Великобритания, США, Канада, Польша и Литва координируют свои действия по оказанию помощи Украине в области обороны.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил угрозу со стороны России.