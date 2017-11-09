Пятерка стран НАТО обговорили поддержку обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министры обороны пяти стран НАТО - Великобритания, США, Канада, Польша и Литва - провели встречу для обсуждения совместной поддержки Украины в сфере обороны. Об этом УНН сообщили в прес-службе министерства обороны Литвы.
Как сообщается, встреча министров в формате "Украинской пятерки" состоялась в среду.
"Наша цель - помочь Украине в проведении реформ, поэтому нам необходимо активизировать усилия на политическом уровне для ускорения их реализации", - сказал глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис.
Добавим, в так называемом формате "Украинской пятерки" Великобритания, США, Канада, Польша и Литва координируют свои действия по оказанию помощи Украине в области обороны.
Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил угрозу со стороны России.