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Стала наймолодшою волонтеркою: п’ятирічна дівчинка зібрала для ЗСУ 35 тис. грн

Київ • УНН

 • 198166 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. П‘ятирічна Марія з Кривого Рогу увійшла у національний реєстр рекордів як наймолодша волонтерка. Дівчинка зібрала 35 492 гривні на потреби ЗСУ, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козинський у Facebook, пише УНН.

Стала наймолодшою волонтеркою: п’ятирічна дівчинка зібрала для ЗСУ 35 тис. грн

Цитата

"П‘ятирічна Марія, яка з рідними виїхала з Кривого Рогу на Львівщину через воєнні дії рф, увійшла у національний реєстр рекордів як наймолодша волонтерка, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ 35 тисяч 492 гривні", – написав Козинський.

Деталі

Марія виступала під під музичний супровід свого старшого Олександра, який уже є рекордсменом України в іншій номінації. Діти разом виконували українські пісні у центрі Львова, виступ тривав 9 годин 54 хвилини.

"Волонтерський фонд доклав до коштів, які зібрали Марія та Олександр, певну суму і придбав тепловізор INFIRAY СL35 M. Він уже служить нашим хлопцям та дівчатам на передовій. У нас є головне багатство – Люди. Окупант не має шансів", – ідеться у повідомленні.

Раніше

Семирічна дівчинка обрізала та продала волосся, а кошти віддала на потреби ЗСУ.

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