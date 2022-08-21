Стала наймолодшою волонтеркою: п’ятирічна дівчинка зібрала для ЗСУ 35 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. П‘ятирічна Марія з Кривого Рогу увійшла у національний реєстр рекордів як наймолодша волонтерка. Дівчинка зібрала 35 492 гривні на потреби ЗСУ, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козинський у Facebook, пише УНН.
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"П‘ятирічна Марія, яка з рідними виїхала з Кривого Рогу на Львівщину через воєнні дії рф, увійшла у національний реєстр рекордів як наймолодша волонтерка, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ 35 тисяч 492 гривні", – написав Козинський.
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Марія виступала під під музичний супровід свого старшого Олександра, який уже є рекордсменом України в іншій номінації. Діти разом виконували українські пісні у центрі Львова, виступ тривав 9 годин 54 хвилини.
"Волонтерський фонд доклав до коштів, які зібрали Марія та Олександр, певну суму і придбав тепловізор INFIRAY СL35 M. Він уже служить нашим хлопцям та дівчатам на передовій. У нас є головне багатство – Люди. Окупант не має шансів", – ідеться у повідомленні.
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