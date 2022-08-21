Стала самым молодым волонтером: пятилетняя девочка собрала для ВСУ 35 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Пятилетняя Мария из Кривого Рога вошла в национальный реестр рекордов как самая молодая волонтер. Девочка собрала 35 492 гривны на нужды ВСУ, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козинский в Facebook, пишет УНН.
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"Пятилетняя Мария, которая с родными выехала из Кривого Рога во Львовскую область из-за военных действий рф, вошла в национальный реестр рекордов как самая молодая волонтер, которая своим выступлением собрала для нужд ВСУ 35 тысяч 492 гривны", – написал Козинский.
Детали
Мария выступала под музыкальное сопровождение своего старшего Александра, который уже является рекордсменом Украины в другой номинации. Дети вместе исполняли украинские песни в центре Львова, выступление длилось 9 часов 54 минуты.
"Волонтерский фонд доложил к средствам, которые собрали Мария и Александр, определенную сумму и приобрел тепловизор INFIRAY СL35 M. Он уже служит нашим ребятам на передовой. У нас есть главное богатство – Люди. У оккупанта нет шансов" , – говорится в сообщении.
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Семилетняя девочка обрезала и продала волосы, а средства отдала на нужды ВСУ.