П'ятикратний чемпіон світу продовжив безвиграшну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Сінгапурі відбувся контрольний поєдинок за участі футбольних збірних Бразилії та Сенегалу, передає УНН.
П'ятикратні чемпіони світу постали на матч в бойовому складі в якому серед інших були присутні - Неймар, Едерсон, Дані Алвес, Коутінью, Фірміно, Габріель Жезус, Маркіньос та інші.
Саме "селесао" відкрили рахунок першими. Гольова атака розпочалася з центра поля, яка продовжилася переводом на правий фланг на Габріеля Жезуса. Представник "Манчестер Сіті" пройшов до центру та віддав м'яч за спини оборонців, де Фірміно переправив ігровий снаряд до сітки воріт.
Наприкінці 45-хвилинки гравець "Ліверпулю" Садіо Мане накрутив кількох бразильців на лівій бровці атаки та згодом був збитий у карній зоні. Пенальті реалізував Дедьу.
Таким чином, 1:1 та бразильці не можуть виграти в трьох останніх матчах (поразка від Перу та нічия з Колумбією).
Крім того додамо, 13 жовтня бразильці змагатимуться із нігерійцями.