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Пятикратный чемпион мира продолжил безвыигрышную серию

Киев • УНН

 • 7602 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Сингапуре состоялся контрольный поединок с участием футбольных сборных Бразилии и Сенегала, передает УНН.

Пятикратный чемпион мира продолжил безвыигрышную серию

Пятикратные чемпионы мира появились на матч в боевом составе в котором среди прочих присутствовали - Неймар, Эдерсон, Дани Алвес, Коутинью, Фирмино, Габриэль Жезус, Маркиньос и другие.

Именно "селесао" открыли счет первыми. Голевая атака началась с центра поля, которая продолжилась переводом на правый фланг на Габриэля Жезуса. Представитель "Манчестер Сити" прошел в центр и отдал мяч за спины защитников, где Фирмино переправил игровой снаряд в сетку ворот.

В конце 45-минутки игрок "Ливерпуля" Садио Мане накрутил нескольких бразильцев на левой бровке атаки и впоследствии был сбит в штрафной зоне. Пенальти реализовал Дедье.

Таким образом, 1:1 и бразильцы не могут выиграть в трех последних матчах (поражение от Перу и ничья с Колумбией).

Кроме того добавим, 13 октября бразильцы будут соревноваться с нигерийцами.

Украинские Национальные Новости

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