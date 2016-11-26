П’ятеро військових отримали поранення за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За минулу добу п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення під час обстрілів в зоні АТО, загиблих немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 5 військовослужбовців отримали поранення під час обстрілів", – зазначив А.Лисенко.
Нагадаємо, бойовики за добу з 25 на 26 листопада 37 разів обстріляли сили АТО.