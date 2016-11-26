П’ятеро військових отримали поранення за добу в зоні АТО

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 5 військовослужбовців отримали поранення під час обстрілів", – зазначив А.Лисенко.

Нагадаємо, бойовики за добу з 25 на 26 листопада 37 разів обстріляли сили АТО.