П'ятеро українців потрапили в основну сітку Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні турніру Великого Шолома, заявлено 5 представників України, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
В чоловічому одиночному розряді представлений лише один наш земляк - Олександр Долгополов.
Натомість боротися за титул в жіночій частині будуть чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко.
У кваліфікації в чоловічому одиночному розряді можуть виступити Сергій Стаховський та Ілля Марченко. У кваліфікації у жінок змагатимуться Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська.
Зазначено, що заявочні листи на кваліфікацію з'являться через два тижні.
Зауважимо, що торішня переможниця Відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів Марта Костюк має шанси отримати "wild card" в кваліфікацію, що є стандартною практикою на турнірах Великого Шолома.
Додамо також, змагання стартуватимуть у Мельбурні 15 січня 2018 року.